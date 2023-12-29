أشرف سالمان: المتحدة تقدم في «كابيتانو مصر» منظومة علمية كاملة لاكتشاف المواهب

قال الدكتور أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة المتحدة من خلال برنامج «كابيتانو مصر» تقدم منظومة علمية كاملة لاكتشاف البراعم الجدد والشباب الجدد في مجال كرة القدم، مشيرًا الى أنها اللعبة الشعبية الأولى في مصر.

نأمل أن يمتد ذلك إلى كل محافظات مصر

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «كابيتانو مصر»: «الموسم الأول بدأنا بـ6 محافظات، وهذا الموسم 8 محافظات، عندنا النهاردة أسوان والمنيا والبحيرة والغربية وبورسعيد والمنوفية، ونأمل أن يمتد ذلك إلى كل محافظات مصر».

أشرف سالمان: كابيتانو مصر يكتشف المواهب والمدربين أيضا

وتابع: «ليه بقول منظومة كاملة وليست مجرد برنامج؟، أولًا هو بيكتشف مواهب في مجال كرة القدم، ثانيًا من خلال الممارسات المختلفة، أصبح هناك أيضًا بعض المشتركين ذهبوا للتعايش في إسبانيا، ولدينا اكتشاف للمدربين، وهناك مدربين تم اكتشافهم من خلال المنظومة».

سالمان: نهتم بالنساء في المنظومة

وأكمل: «المنظومة أيضًا تهتم كالعادة بالنساء، لأن النساء عنصر رئيسي في مصر، عندنا الكابتن سارة اللي وصلت للنهائي حاجة مشرفة جدًا، وعندنا مساعدين المدربين اللي حاصلين على رخص من الاتحاد الدولي لكرة القدم، مجموعة المدربين العظماء والكباتن العظماء اللذين اشتركوا معنا».

وقال: «تلك المنظومة سوف تُخرج لكل الأندية المصرية والدوري المصري مواهب عديدة، ونظرتنا أن العقل السليم في الجسم السليم، وهم دول اللي هيبنوا مصر، وهيبنوا نواة الرياضة المصرية، ونواة كرة القدم المصرية في المستقبل».