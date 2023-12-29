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حسام صالح: «كابيتانو مصر» حقق نتائج رائعة.. وسعيد بالنجاح الذي وصلنا إليه

كتب:

منتصر سليمان
09:30 م | الجمعة 29 ديسمبر 2023
حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة

حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة

أعرب المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة، عن سعادته بالنتائج الرائعة التي تحققت نهاية الموسم الثاني من برنامج «كابيتانو مصر».

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة، لبرنامج « كابيتانو مصر»: «مش مصدق أننا في نهاية الموسم الثاني من كابيتانو مصر»، وأننا وصلنا إلى هذه النتائج الرائعة، والتي تحققت بفضل الجهد الرائع الذي يبذله الجميع، للوصول إلى هذه النتائج التي يراها الجميع.

من جانبه قال أسامة الشيخ، رئيس قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة: «نحن في حاجة لاكتشاف المواهب»، مشيرًا إلى أنه لم يتوقع أحد أن يخرج اللاعب محمد صلاح من قرية نجريج.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «كابيتانو مصر»: «محدش كان يتوقع أن محمد صلاح يطلع من نجريج، وأن ملاعب أوروبا تكون مليئة بالنجوم المصريين، انتوا عملتوا حالة من الحراك في عملية اكتشاف المواهب، واحنا محتاجين أكتر من برنامج بالشكل دا في أكثر من لعبة، وليست كرة القدم فقط». 

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