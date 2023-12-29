عماد متعب لـ«كابيتانو مصر»: الجلوس احتياطيا أكثر ما أزعجني قبل اعتزالي

قال عماد متعب مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، إنه من أكثر الأمور التي سببت له في حالة من الضيق قبل اعتزاله وخلال الأيام الأخيرة من ممارسة كرة القدم أنه كان يجلس احتياطيًا دون أن يعرف السبب.

وأضاف «متعب»، خلال لقائه ببرنامج «كابيتانو مصر»، المذاع على قناة «ON»، قائلًا: «أنا قولت هبطل كورة لما أقعد على الدكة وأبقى مكسوف من نفسي، لأن المهاجم الموجود داخل الملعب أفضل منى 100 مرة، فخلاص لازم أعتزل، ده محصلش، وطول الوقت بندور على مهاجم، وأنا كنت موجود، فخلاص أنا اعتزلت، وللأسف في الفترة الأخيرة مبقاش فيه مهاجمين كتير، وأنا شايف إن طريقة اللعب بتساعد على ده».

وأكمل: «دلوقتى بحس أن المهاجم الصريح بيقول أنا هلعب طرف وممكن ألعب مهاجم».