ثابت البطل يتقدم على «شحتة» بهدف دون رد في الشوط الأول من نهائي كابيتانو مصر

تغلب فريق ثابت البطل، بقيادة سارة حسنين، على ضيفه فريق شحتة بقيادة محمد اليماني، ببرنامج «كابيتانو مصر» المذاع عبر قناة «أون تايم سبورتس»، بهدف دون رد في الشوط الأول من مباراة النهائي، التي تحسم الفريق الفائز بلقب «كابيتانو» لهذا الموسم.

وسجل هدف التقدم بالشوط الأول يوسف علاء لاعب الفريق، ومن ثم أصبحت نتيجة المباراة حتى الآن 3/1.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة برنامج «كابيتانو مصر» أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها الدولة المصرية كثيرًا، من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.