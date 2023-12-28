محمود مسلم: مصر تحمل على ظهرها وجع الشعب الفلسطيني

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إن الجهود المصرية لحل الصراع الدائر حاليًا في غزة وإيقاف العدوان الإسرائيلي عليها، تتلخص حقيقته في أن مصر قد طرحت بالفعل إطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعيا وراء حقن الدماء الفلسطينية، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة.

إطار مصري مقترح لحل الأزمة في غزة

وتابع «مسلم» خلال مداخلة مع خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «ON»، إن المبادرة المصرية تضع الأمور في نصابها الصحيح وتعبر عن الدولة المصرية وأجهزتها وتحركاتها، وأن الدولة المصرية لا تتحدث إلا بعد أن تفعل، موضحا أن مصر قامت بإطار مقترح أرسلته للجهات المعنية؛ ولكن الدولة المصرية لم تتلق موقف الأطراف المعنية لتحويلها لمبادرة معلنة.

وواصل: «الإطار المصري المقترح لحل الأزمة في غزة فرصة لكل الأطراف، مصر تتحمل الكثير وصولًا لحل شامل للقضية الفلسطينية، وتحمل على ظهرها وجع الشعب الفلسطيني».