بعد إعلان النتيجة.. 3 مستويات للحجز في حج الجمعيات الأهلية بالدقهلية

أعلن الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة الدقهلية.

نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية بالدقهلية

وأتاح «عبد العزيز» إمكانية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج من خلال رابط الوزارة من هنا أو يمكن للمواطنين الحصول عليها من خلال «الوطن» من هنا بالدقهلية.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن الفائزين يتاح لهم 3 مستويات للحجز في حج قرعة الجمعيات الأهلية بعد القبول به وهي:

- المستوى الأول بمبلغ 235 ألف جنيه شامل الوجبات

- المستوى الثاني بمبلغ 168 ألف جنيه شامل الوجبات

- المستوى الثالث بمبلغ 151 ألف جنيه وشامل الوجبات

ولا تتضمن أسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران.

ويوجد عدة أوراق يجب تقديمها بعد القبول في حج القرعة وهي

وكشف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية عن الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج من خلال التالي:.

- جواز سفر مميكن ساري لمدة سنة على الأقل 1 مارس 2025.

- 3 صور من جواز السفر الصفحة الأولى فقط.

- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة، للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيا.

- 10 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4 في 6 80% من مساحة الوجه داخل مظروف.

- 3 صور من بطاقة الرقم القومي حجم كبير 100%.

- استخراج شهادة تشمل اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات كوفيد 19 على أن تكون آخر جرعة قبل السفر بستة أشهر فقط.

- تقرير طبي معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المعلن عنها.

- شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات لقاح الإنفلونزا الموسمية وللقاح الرباعي ولقاح الحمي الشوكية وبمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات.

- تصاريح سفر للذيم يتطلب سفرهم موافقة من جهة عملهم أو من هم في سن التجنيد.