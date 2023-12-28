نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية في جنوب سيناء (أسماء)
كتب:
داليا منير
11:26 م | الخميس 28 ديسمبر 2023
صورة أرشيفية
أعلن أنور محمود وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء نتيجة قرعة الحج للجمعيات الأهلية بتقدم 139 مواطنا فاز منهم 41 حاجا وهي حصة محافظة جنوب سيناء.
الفائزون بالحج في جنوب سيناء
وأشار أنور إلى أن الفائزين هم 41 فائزا بقرعة الحج بمختلف مراكز ومدن محافظة جنوب سيناء بواقع 3 بمدينة شرم الشيخ و1 بمدينة رأس سدر و10 بمدينة دهب 3 بمدينة أبو رديس 20 بمدينة طور سيناء و4 بمدينة نويبع.
أسماء الفائزين بمدينة أبو رديس
- نانسي معالي حسين محمد من جمعية تنمية المجتمع المحلي بأبو رديس.
- عبد الرازق عبد الهادي حشاد محمد حشاد من جمعية خدمات العاملين بشركة بترول بلاعيم.
- أحمد إبراهيم السهرلي لجمعية خير بتروبل للمساعدات.
أسماء الفائزين بمدينة طور سيناء
وجاء الفائزين بقرعة الحج للجمعيات الأهليه بمدينة طور سيناء كالاتي:
- انتصار صبري عطيه صباح
- هانم محمود عبده درويش
- منال يوسف حماد يوسف
- سالم متولي عبد المعطي جندي
- صابر صابر سليمان خضر
- حسام محمد عبد العزيز عبد الله مزر
- نجاه حسين أحمد حسين
- علي أحمد حمد سماح
- صفاء السيد عبد الحق جاد الحق
- محمود عبد الحميد السيد أحمد
صباح السيد علي محمد
- ناصر عبد الجواد علي محمد
- أم هاشم محمد عمر فاضل
- هيام عبد الحميد محمود مصطفى
- علي محمد سعد علي
- تسنيم علي محمود سعد
- عبد الله علي محمد سعد
أمل عرفة أحمد سيد
- ريهام أحمد عبد المحسن شيحة
- عمرو أحمد ممدوح عوض الله أنيس
أسماء الفائزين بمدينة دهب
عيد جبل ربيع محمد
- راضي عواد سليم مسعود
- محسن محمد رضا عبد الهادي
- محمد شحات سلامة سالم
- عايد سالم سليمان عامر
- سالم جمعة فراج عطوه
- حربية جمعة صبيح مسمح
- فتحيه محمد غنيم
- أحمد عيد محمد سالم
علي المتولي علي الألفي
أسماء الفائزين بمدينة رأس سدر
أحمد السعيد وهبه أحمد وهبه
اسماء الفائزين بمدينة شرم الشيخ
هدير أسامه عبد الغني أبو حسين
حسام سعيد عبد العزيز كامل
سمر عيد عيد عيد جنديه.
أسماء الفائزين بمدينة نويبع
صالحة حميد جمعة صبيح
يوسف حمدان حسن فرج
عايدة حمدان حسن فرج
صالح محمد فريج