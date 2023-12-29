9 مستندات مطلوبة لحج الجمعيات الأهلية لعام 1445- 2024.. «تضامن السويس» تكشف

9 مستندات مطلوبة لحج الجمعيات الأهلية لعام 1445- 2024 لا تقبل الأوراق دونها، أعلنتها مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة السويس، بعد ظهور النتيجة وإعلان الوزارة أسماء الفائزين.

9 مستندات مطلوبة لحج الجمعيات الأهلية لعام 1445- 2024

وجاءت الـ9 مستندات المطلوبة لحج الجمعيات الأهلية لعام 1445- 2024 التي لا يقبل الأوراق دونها بحسب إعلان مديرية التضمان الاجتماعي بالسويس، كما يلي:

- جواز سفر مميكن ساري لمدة سنة على الأقل (1 مارس 2025).

- عدد 3 صور من جواز السفر الصفحة الأولى فقط.

- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة، للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيا.

- 10 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4 في 6 80% من مساحة الوجه داخل مظروف.

- عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي حجم كبير 100%.

- استخراج شهادة تشمل اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات كوفيد 19 على أن تكون آخر جرعة قبل السفر بستة أشهر فقط.

- تقرير طبي معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المعلن عنها.

- شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات (لقاح الإنفلونزا الموسمية وللقاح الرباعي ولقاح الحمي الشوكية وبمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات)

- تصاريح سفر للذيم يتطلب سفرهم موافقة من جهة عملهم أو من هم في سن التجنيد.