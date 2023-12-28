رابط نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة الفيوم

يترقب أهالي محافظة الفيوم، معرفة نتيجة قرعة الحج للجمعيات الأهلية بالرقم القومي، وذلك بعدما أجرت وزارة التضامن برئاسة نيفين القباج وزير التضامن ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، القرعة الإلكترونية العلنية، لاختيار الفائزين لموسم الحج المُقبل الموافق 1445 هجرية و2024 ميلادية، إذ تقدم لحج الجمعيات 2024 نحو 23 ألفًا و400 مواطن ومواطنة من مختلف المحافظات.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل ورابط نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات للمتقدمين في قرعة الحج 2024.

بوابة الحج المصرية بالرقم القومي

ويمكن للمواطنين المتقدمين لقرعة الحج 2024 للاستعلام عن نتيجة القرعة أو معرفة أي تفاصيل متعلقة بالحج، وأسماء الفائزين بحج الجمعيات من خلال بوابة الحج المصرية بالرقم القومي.

رابط نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية

ويمكن للمواطنين الحصول النتيجة من خلال رابط نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة الفيوم، من خلال إتباع الخطوات الآتية:

الدخول على بوابة الحج المصرية 2024 من خلال الضغط هنا.

- الضغط على استعلام عن نتيجة القرعة.

- إجراء اختبار التحقق.

- الضغط على التالي.

- إدخال اسم المستخدم.

- إدخال كلمة السر.

- إدخال الرمز الظاهر على الشاشة.

- الضغط على دخول.

- إدخال الرقم القومي والبيانات المطلوبة وستظهر النتيجة.

فنادق حج الجمعيات 2024

ووفقًا لبيان مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والتابعة لوزارة التضامن، فإنّ فنادق حج الجمعيات الأهلية تضم 3 برامج مختلفة لرحلة الحج والتي تضم مستوى أول «5 نجوم» في ساحة الحرم المكي، وأخرى تبعد عن الحرم المكي 750 مترًا، ومستوى ثالث يبعد عن الحرم المكي 1400 مترًا.

أسعار حج الجمعيات الأهلية

وبحسب المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، في بيان لها، فإنّ أسعار حج الجمعيات الأهلية تختلف باختلاف المستوى موضحةً إنّها تكون كالآتي:

- المستوى الأول في ساحة الحرم المكي.. تسجل نحو 235 ألفًا شاملة الوجبات.

- المستوى الثاني على بُعد 750 مترًا من الحرم.. تسجل نحو 168 ألفًا شاملة الوجبات.

- المستوى الثالث على بُعد 1400 مترًا من الحرم.. تسجل نحو 151 ألفًا شاملة الوجبات.

وكشفت مؤسسة تيسير الحج والعمرة، إنّ هذه الأسعار غير شاملة تذكرة الطيران، والتي من المقرر تحديدها خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع شركة مصر للطيران المسؤولة عن نقل الحجاج.