«رياضة السويس» تختتم فعاليات مشروع نادي القيادات الشبابية

اختتمت الإدارة المركزية للتعليم المدني والقيادات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالسويس، «إدارة البرلمان والتعليم المدني»، فعاليات المشروع القومي نادي القيادات الشبابية.

وقال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة السويس، إن البرنامج يهدف إلى استثمار طاقات وأفكار الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة من جميع محافظات الجمهورية، وتفعيل دورها المجتمعي وتأثيرها الإيجابي، وإطلاق قدراتها الإبداعية، وحثها على الريادة والابتكار وتنمية وعيها بأهم القضايا المحلية والعالمية.

وتابع وكيل ورياضة السويس، أن البرنامج يأتي كذلك في إطار يدعم تبادل الخبرات بين كل الشرائح الشبابية المحلية والدولية، ويضمن المساواة بين الجنسين ويدمج ذوي القدرات والهمم، ويعطي الفرصة لمشاركة النماذج المتميزة من شباب الوافدين واللاجئين المقيمين على أرض مصر ودمجهم مع الشباب المصري، بشكل يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من المشروع، ومن كافة أنشطة وزارة الشباب والرياضة.

وشكّل البرنامج فن صناعة القرار ومواجهة الأزمات وحل المشكلات ومبادئ السياسة والمشاركة السياسية (تثقيف سياسي) ودور الشباب في المشاركة السياسية.