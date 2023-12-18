«رياضة السويس» تنفذ برنامج الفنون التراثية في مراكز الشباب

شهدت محافظة السويس، تنفيذ مديرية الشباب والرياضة برنامج الفنون التراثية، من خلال الإدارة العامة للبرامج والأنشطة بوزارة الشباب والرياضة، في مراكز شباب المحافظة.

تنفيذ برنامج الفنون التراثية بالسويس

ونفذت مراكز شباب محافظة السويس، التابعة للإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، برنامج الفنون التراثية للنشء بمراكز الشباب، الذي تناول تراث المحافظة والتراث المصري الأصيل.

من جانبه، قال عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في السويس، إن البرنامج يعد تفعيلا لأهداف التنمية المستدامة، ويساهم بحد كبير في غرس المهارات الفنية المتنوعة، لكنها بتقنيات جديدة لتشجيع النشء علي أهمية العمل وتنمية التذوق الجمالي.

وتابع أنه يجري تنفيذ البرنامج بمراكز الشباب من خلال إقامة ورش تفاعلية للألعاب التراثية والشعبية بتاريخ الرياضة، لزيادة الوعي الرياضي لدى النشء ولتصميم جدارية من خامات متنوعة، تمثل الألعاب التراثية في الرياضة، مثل ما يحدث في السويس من صناعة جداريات من المحار والصدف، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس.