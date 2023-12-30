ما الحد الأقصى للمعاش بعد قرار الزيادة؟.. تُطبق مطلع يناير 2024

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الحد الأقصى للمعاش بعد قرار الزيادة والذي من المقرر أن يُطبق مطلع يناير 2024، بالتزامن مع اتخاذ قرارات مُهمة متُعلقة بالحدين الأدنى والأقصى تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 بما يضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين.

وفق تقرير رسمي للهيئة، فإن الحد الأقصى للمعاش بعد قرار الزيادة لمن تنتهي خدمتهم في الأول من شهر يناير المقبل سيكون 10080 جنيه بدلاً من 8720 جنيه، وذلك بعد رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه.

تفاصيل مهمة بشأن الحدين الأقصى والأدنى

- رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه

- رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه

- قرار رفع الحدين جاء تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019

- القانون يتضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين

- يأتي قرار رفع الحدين في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية

- سيكون الحد الأدنى للمعاش مبلغ 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيهات

- سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيه بدلاً من 8720 جنيه.

- يُسهم رفع الحدين في تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.