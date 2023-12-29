جملة قالها يحيى السنوار لمحقق إسرائيلي أثناء احتجازه منذ سنوات.. تحققت اليوم

يستمر يحيى السنوار قائد أحد الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة في إثارة المتاعب لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو الرجل الأول المطلوب لدى جيش الاحتلال، ويعتقدون أنه المسؤول عن عملية طوفان الأقصى وأحداث السابع من شهر أكتوبر، التي تعد بمثابة ضربة قوية تلقتها دولة الاحتلال تعاني من أثارها حتى الآن.

أحد المحققين في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي أو ما يُعرف بجهاز «الشاباك»، كشف خلال لقاء مع القناة 13 العبرية، تفاصيل عن يحيى السنوار، حين كان أسيرًا لدى قوات الاحتلال في عام 1988.

جملة قالها يحيى السنوار.. تحققت بعد سنوات

المحقق الإسرائيلي يدعى جاي حن، كشف عن جملة قالها له «السنوار» أثناء التحقيق معه، وهي «الآن أنا أسير في سجونكم، لكن يجب عليك أن تأخذ في الحسبان، أن بعد سنوات من الآن، ستكون أنت وعائلتك سجناء عندي».

الفصائل الفلسطينية احتجزت 239 إسرائيليًا في «طوفان الأقصى»

المحقق الإسرائيلي قال إنه سخر من حديث يحيى السنوار وتهديده، لكن بعد سنوات، تحقق ما قاله قائد أحد الفصائل الفلسطينية، فالفصائل الفلسطينية، احتجزت 239 إسرائيليًا خلال أحداث السابع من أكتوبر، وبعد الهدنة الإنسانية وصفقة تبادل المحتجزين ومقتل العديد منهم، وصل عددهم إلى أكثر من 130 محتجزًا، بحسب ما أعلنه جيش الاحتلال.

تم الإفراج عن يحيى السنوار في صفقة جلعاد شاليط

وكان يحيى السنوار أسيرًا لدى جيش الاحتلال لمدة 24 عامًا، أي معظم أيام شبابه، وتم الإفراج عنه عام 2011 في صفقة تباديله مع بعض الأسرى مقابل إفراج الفصائل الفلسطينية عن الجندي الإسرائيلي الشهير جلعاد شاليط، في الصفقة المعروفة باسم «صفقة وفاء الأحرار».