اعرف آخر موعد لسداد التكاليف الخاصة بحج الجمعيات الأهلية 2024

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، غدًا، كآخر موعد لسداد التكاليف الخاصة بحج الجمعيات الأهلية 2024.

اختيار 7500 شخص في حج الجمعيات الأهلية

وتقدم لحج الجمعيات الأهلية لهذا العام، 23400 شخص، إذ جرى فتح باب التقدم في الفترة من 14 حتى 30 نوفمبر الماضي، وجرى اختيار 7500 منهم من خلال القرعة التي أُجريت الخميس الماضي.

3 مستويات للفنادق الخاصة بالحجاج

وحرصت المؤسسة القومية للحج، على اختيار أفضل الفنادق للحجاج، تمثلت في مستوى أول 5 نجوم بساحة الحرمين، وتبعد بحد أقصى 200 متر عن الحرم، ومستوى اقتصادي أول بحد أقصى 800 متر من الحرم المكي، و300 متر من الحرم النبوي، ومستوى اقتصادي ثاني بحد أقصى 1500 متر من الحرم المكي، و300 متر من الحرم النبوي، وجميع الفنادق بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين.

ويشمل حج الجمعيات الأهلية 3 مستويات، الأول بتكلفة 235 ألف جنيه للمستوى 5 نجوم في ساحة الحرم المكي، وهناك مستويان اقتصاديان بتكلفة 168 ألف جنيه و151 ألفا.

ويمكن سداد تكاليف حج الجمعيات الأهلية عن طريق 3 بنوك حددتها «التضامن»، والبريد المصري.