انخفاض سعر السمك اليوم السبت 30-12-2023 في الأسواق

انخفض سعر السمك اليوم السبت 30-12-2023 في مختلف الأسواق المحلية لليوم الثاني على التوالي ومن ضمنها سمك البلطي الذي يقبل على شرائه قطاع كبير من المواطنين، وتختلف الأسعار قليلاً من منطقة سكنية لأخرى.

وتستعرض «الوطن» سعر السمك اليوم حسب آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابع لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، وهو سعر البيع للمستهلك.

أسعار الأسماك في مصر الیوم

الجمبري وسط: الكيلو بـ211 جنيها.

جمبري صغير: الكيلو بـ160 جنيها.

جمبري جامبو: الكيلو بـ353 جنيها.

وقار: الكيلو بـ180 جنيها.

القاروص: الكيلو بـ1478 جنيها.

المرجان ممتاز: الكيلو بـ115 جنيها.

الكابوريا: الكيلو بـ92 جنيها.

فيليه بلطي: الكيلو بـ127 جنيها.

قشر بياض: الكيلو بـ106 جنيهات.

بياض ممتاز: الكيلو بـ118 جنيها.

سبيط: الكيلو بـ207 جنيهات.

المرجان وسط: الكيلو بـ92 جنيهات.

أسعار السمك البلطي

البلطي ممتاز: الكيلو بـ79 جنيها.

البلطي صغير: الكيلو بـ51 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة

السردين المجمد: الكيلو بـ63 جنيها.

الماكريل المجمد: الكيلو بـ89 جنيها.