تراجع أسعار السمك اليوم الجمعة 29-12-2023 بالأسواق.. «اعرف البلطي بكام»

شهدت أسعار السمك اليوم الجمعة 29-12-2023 بالأسواق المختلفة، تراجعاً ملحوظاً مقارنة بأسعاره أمس، إذ يتابع المواطنون أسعار السمك بشكل يومي للتعرف على مستجدات أسعاره التي تختلف قليلاً من منطقة سكنية لأخرى.

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، آخر تحديث لأسعار السمك اليوم، وفقاً لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الأسماك في مصر الیوم

- السمك الجمبري وسط: الكيلو بـ224 جنيها.

- جمبري صغير: الكيلو بـ165 جنيها.

- جمبري جامبو: الكيلو بـ356 جنيها.

- وقار: الكيلو بـ176 جنيها.

- القاروص: الكيلو بـ135 جنيها.

- المرجان ممتاز: الكيلو بـ126 جنيها.

- الكابوريا: الكيلو بـ113 جنيها.

- فيليه بلطي: الكيلو بـ138 جنيها.

- قشر بياض: الكيلو بـ114 جنيها.

- بياض ممتاز: الكيلو بـ111 جنيها.

- سبيط: الكيلو بـ219 جنيها.

- المرجان وسط: الكيلو بـ106 جنيهات.

أسعار السمك البلطي

- البلطي ممتاز: الكيلو بـ83 جنيها.

- البلطي صغير: الكيلو بـ58 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة

- السردين المجمد: الكيلو بـ55 جنيها.

- الماكريل المجمد: الكيلو بـ79 جنيها.