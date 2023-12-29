حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 57 مليونا و539 ألف خدمة مجانية للمواطنين

أعلن وزير الصحة والسكان، تقديم 57 مليونا و539 ألفا و71 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس، في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمد عمل الحملة.

الزيارات العارضة والمتكررة 4 ملايين و585 ألفا و222 زيارة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت منذ انطلاقها مليون و572 ألفا و401 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 4 ملايين و585 ألفا و222 زيارة.

علاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ890 ألفا و162 طفلا، فيما قدمت الحملة 5 ملايين و24 ألفا و412 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

فحص المقبلين على الزواج

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة منذ انطلاقها قدمت 426 ألفا و790 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و795 ألفا و641 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 303 آلاف و952 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ مليون و898 ألف مواطن.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ مليونين و579 ألفا و347 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ مليون و633 ألفا و744 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 12 مليونا، و233 ألفا و699 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 12 مليون و495 ألفا، و557 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 12 مليون و649 ألفا و818 طفلا.

متابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 450 ألفا و326 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 8 ملايين و190 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».