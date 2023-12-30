احذر هذه العادة في الشتاء.. تعرضك لـ5 أضرار خطيرة على الصحة منها الحصوات

شرب الماء من الأمور المهمة والأساسية لصحة الجسد سواء في فصل الصيف أو الشتاء، إذ يساعد شرب الماء على قيام أجهزة الجسم بالوظائف الحيوية كما يعمل على تصفية السموم من الجسم والمحافظة على الصحة العامة، ورغم تلك الفوائد يهمل الكثيرون شرب الماء مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة اعتقادًا منهم أنه لم يعد أمرًا ضروريًا كما كان الحال في الصيف.

أهمية شرب الماء على صحة الجسم

الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري التغذية و البكتيريا و المناعة بمستشفى جامعة القاهرة، أكدت في حديثها لـ«الوطن»، أن شرب الماء يلعب دورًا كبيرًا في تسهيل عملية الهضم، والحفاظ على الوزن، موضحة أهمية شرب كوب من الماء كل ساعة خلال فصل الصيف أو الشتاء.

مخاطر قلة شرب الماء

وحذرت عبد الوهاب من مخاطر عدم شرب كميات كافيه من المياه في الشتاء بسبب برود الطقس، التي تتضح في الآتي:

- الإمساك المزمن

يؤدي قلة شرب الماء إلى زيادة حموضة المعدة ما يؤدي إلى حرقة وتقرحات بها، وكذلك يحدث الإمساك المزمن.

- آلام العضلات والمفاصل

يساعد شرب الماء على قيام المادة اللزجة بين العظام بوظائفها، لذا يؤدي قلة شرب الماء على زيادة الخشونة واحتكاك المفاصل بعضها ببعض وبالتالي تحدث الآلام الشديدة بها.

- مشكلات في الكلى والمسالك البولية

يؤدي قلة شرب الماء بكميات كافية خلال فصل الشتاء إلى تكون حصى الكلى، بالإضافة إلى حدوث التهاب في المسالك البولية.

- التأثير السلبي على وظائف الدماغ

عدم شرب الماء بكميات وفيرة يؤثر على دور الناقلات العصبية في الجهاز العصبي بما يؤدي إلى قلة التركيز وعدم التفكير بشكل سليم.

- مشكلات البشرة

يؤدي قلة شرب الماء في فصل الشتاء إلى ضرر البشرة من خلال تكون التجاعيد المبكرة وجاف الجلد.