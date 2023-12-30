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إعادة ضخ المياه في قرى أبو النمرس بالجيزة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة

كتب:

سلامة عامر
09:59 ص | السبت 30 ديسمبر 2023
عودة المياه - أرشيفية

عودة المياه - أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الانتهاء من أعمال الصيانة بخط المياه قطر 600 مم على طريق «مصر- أسيوط» البطيئ، وكذا أعمال التطهير بمحطة مياه أبو النمرس.

إعادة ضخ المياه تدريجياً

وأوضحت الشركة، أنه تم إعادة فتح المياه لتصل تدريجياً لمناطق المنوات، وعش سقارة، وعزبة مقار، وميت قادوس، وميت شماس، في مركز أبو النمرس.

وأعلنت الشركة، في بيانٍ سابق لها، انقطاع المياه في بعض مناطق أبو النمرس، نتيجة أعمال الصيانة والتطهير بمحطة مياه أبو النمرس.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

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