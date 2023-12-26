موعد عودة المياه في محافظة الفيوم بعد انقطاعها للإصلاح والصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، موعد عودة المياه في محافظة الفيوم بعد انقطاعها لمدة وصلت إلى 12 ساعة.

وشهدت العديد من مدن وقرى ومراكز المحافظة انقطاعًا في المياه خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب بعض أعمال الإصلاح والصيانة في محطة مياه الشرب وبعض خطوط المياه الكبرى، بحسب ما أعلنته شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بيان.

تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن موعد عودة المياه في محافظة الفيوم وأسباب الانقطاع، ورقم شركة المياه بالفيوم للاستفسار عن موعد عودة المياه، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

سبب انقطاع المياه في الفيوم اليوم

تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، سير أعمال الصيانة اللازمة للمرحلة الأولى بمحطة مياه العزب الجديدة، فضلًا عن أعمال الصيانة في عنبر الطلمبات المرشحة، وأعمال إصلاح أكثر من نقطة في خط طرد قطر 1000 مم في عزبتي عليوة والمغربي، والتي كانت سبب انقطاع المياه في الفيوم اليوم.

مدة انقطاع المياه اليوم في الفيوم

وبحسب شركة مياه الشرب والصرف الصحي فإنّ مدة انقطاع المياه اليوم في الفيوم تصل إلى نحو 12 ساعة كاملةً، حتى الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والإصلاح، وإعادة ضخ المياه مجددًا للمناطق المتأثرة بالانقطاع تباعًا.

موعد عودة المياه في محافظة الفيوم

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بيان، موعد عودة المياه في محافظة الفيوم، إذ أوضحت إنّه من المقرر أن يبدأ ضخ مياه الشرب إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع بدءًا من الساعة 9:00 مساء اليوم الثلاثاء.

رقم شركة المياه بالفيوم

ويستقبل رقم شركة المياه بالفيوم سواء على الخط الساخن 125 أو الواتس آب 01275358538 شكاوى المواطنين حول انقطاع المياه، واستفساراتهم حول موعد عودتها، إلى جانب طلب سيارات مياه الشرب النظيفة خلال فترة الانقطاع.

أخبار شركة مياه الفيوم اليوم

وتابعت شركة مياه الفيوم، اليوم الثلاثاء، أعمال الصيانة في خط الطرد بشارع مصطفى كامل، إلى جانب تحويل خط مياه قطر 500 مم، وإصلاحات محطة مياه العزب الجديدة.