إزالة فورية لمخالفات بناء في حي المنتزه بالإسكندرية (صور)

قاد اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة بناء مخالف بمنطقه أرض الميلادي أمام حديقه النصر، المتفرع من شارع 30 سيدي بشر قبلي، حيث أجريت إزالة فورية لأعمدة وسقف خرسانة وحوائط ودور مخالف، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

تنفيذ إزالة فورية

وقال رئيس الحي لـ«الوطن»، إن الحملة المكبرة ضمت أحمد إبراهيم، سكرتير عام الحي ومدير أمن الحي، والمهندس النوباتجي ووحدة التدخل السريع بالمحافظة، المهندس إسلام عود، ووحدة الإزاله الفورية بالحي، موضحا أن الحملة من تنفيذ الإزالة الفورية للمخالفات المذكورة وتطبيق القانون، وتم مصادرة مواد البناء والمعدات والأدوات المستخدمة في المخالفة.

تحقيق الانضباط

وأوضح رئيس حي المنتزة أول، أن الحملات أجريت في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء، باستمرار جهود رصد مخالفات البناء علي مدار الوقت والتصدي للمخالفين بكل حزم، لتحقيق الانضباط بالشارع السكندري، وعدم التهاون في التصدي لمثل هذه الأعمال المخالفة للقانون والقرارات الوزارية المنظمة للبناء.