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سر احتفال الفنانة ثراء جبيل بزفافها مرتين

كتب:

بسمة شطا
10:33 ص | السبت 30 ديسمبر 2023
ثراء جبيل

ثراء جبيل

فوجئ الجمهور بفيديو لحفل زفاف الفنانة ثراء جبيل شاركته لهم عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام»، وذلك دون سابق إنذار أو الإعلان عن موعد زفافها وأيضا بدون حضور أهل أو أصدقاء، وهو الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل عن السبب، خاصة بعد كشفها عن أنها ستحتفل بحفل زفافها مرتين.

السبب وراء إحتفال الفنانة ثراء جبيل بحفل زفافها مرتين 

كشفت الفنانة ثراء جبيل عن السبب وراء احتفالها بحفل زفافها بهذه السرعة دون سابق إنذار، مشيرة عبر إنستجرام إلى حصول زوجها الفنان مختار الديناري على منحة فولبرايت في أمريكا لمدة سنتين، وهو الأمر الذي سيستدعي إقامة الحفل هناك.

وتابعت ثراء حديثها، عن أنها ستحتفل بعد ذلك وسط الأهل والأصدقاء في مصر، قائلة: «قررنا نتجوز في أمريكا في أجمل وقت في السنة بالنسبالي، في الكريسماس، وبعدين نفرح وسط حبايبنا في مصر».

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بقلم بسمة شطا