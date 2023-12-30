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اتحاد الاقتصاد الرقمي ينفذ مبادرة سوق الغذاء لدعم المنطقة العربية

كتب:

أحمد أبوضيف
11:34 ص | السبت 30 ديسمبر 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استهل الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، كلمته في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية، بالترحيب بأعضاء الجمعية، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يأتي كتتويج لسلسلة من التعاون بين جامعة القاهرة والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.

الإنجازات التي حققها الاتحاد

خلال الاجتماع، تم الاطلاع على الإنجازات التي حققها الاتحاد خلال الفترة السابقة، ومناقشة الخطة المستقبلية، حيث أكد الاتحاد تنفيذ مباردرات مثل: «سوق الغذاء العربي، والمنصة العربية للتعليم والتدريب، وتأهيل مليون رائد أعمال عربي»، بما يعود بالفائدة على المنطقة العربية.

فتح فروع للاتحاد في سوريا والعراق

كما تقدم الأعضاء بطلبات لفتح فروع للاتحاد في كل من: «سوريا، العراق»، وذلك لتحقيق أهداف الاتحاد مع الحكومات العربية.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.