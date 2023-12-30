«الزراعة»: الطقس الحالي إيجابي لمعظم المحاصيل الموجودة

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، إن الأيام سوف تشهد مزيدا من انخفاض درجات الحرارة خلال الليل، مع تراجع فرص سقوط الأمطار وزيادة الشبورة الصباحية.

سوف يتوالى انخفاض درجات الحرارة ليلاً

أضاف محمد علي فهيم، لـ«الوطن»، أنّ درجات الحرارة ليلاً ستنخفض تدريجيا، على الرغم من أنّها لا تزال دافئة نهارًا، مع بداية تسجيل عدد ساعات للبرودة اللازمة لأشجار الفاكهة المتساقطة، لكنه حتى الآن متواضع جداً.

الظروف إيجابية لمعظم المحاصيل الموجودة

تابع فهيم أن الظروف الحالية إيجابية لمعظم المحاصيل الموجودة، خاصة القمح والفول والمحاصيل الأرضية والنباتات الطبية والعطرية والمانجو وأشجار النخيل، لكنها معاندة نوعاً ما لأشجار الفاكهة المتساقطة والزيتون، بسبب عدد ساعات السكون خلال الليل، لذا ينصح بعدم استعجال المعاملة بكاسرات سكون البراعم والانتهاء تماماً من عمليات التقليم.

الأجواء الدافئة سيكون لها تأثير على البرتقال والطماطم

أشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إلى الأجواء الدافئة الحالية سيكون لها تأثير كبير على أشجار البرتقال ومحصول الطماطم، حيث تتسبب في تراجع تلوينها، وينصح بتكثيف إضافة البوتاسيوم في صورة ثيوسلفات، مع ضعف التحجيم في البطاطس الشتوي والثوم والبصل المبكر والبنجر.