«شعبة الخضار والفاكهة»: انخفاض كبير في أسعار الطماطم والبصل قريبا

طمأن حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، المواطنين بشأن توافر الكثير من منتجات الخضراوات والفاكهة في الأسواق المصرية، مشيرا إلى أن هناك ثباتا كبيرا في الأسعار، سيليه انخفاضا كبيرا خلال الفترة القليلة المقبلة.

النجيب: توافر البصل الأبيض المقور بالأسواق ساهم في انخفاض السعر

وأضاف «النجيب» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن البصل قد انخفضت أسعاره في الأسواق بشكل ملحوظ، وسينخفض سعره أكثر بشكل تدريجي خلال الفترة القليلة المقبلة، لافتا إلى أن ذلك جاء بسبب توافر «البصل الأبيض المقور» وانتشاره في الأسواق على مستوى المحافظات.

وأوضح أن البطاطس باتت تتوافر حاليا في الأسواق بوفرة، بفضل وجود مواسم خاصة بعروة الشتاء بمحافظات المنيا والدقهلية والبحيرة، مشددا على أن جنى تلك العروات ساهم كثيرا في استقرار أسعار المنتجات بالأسواق، الأمر الذي أدى في الأخير إلى توافر المنتج بالسوق، وبالتالي انخفاض سعره مستقبلا.

زيادة المعروض من محصول الطماطم

وأكد نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أنه بالنسبة لمحصول الطماطم فبات يؤتي أكله، بعدما جنت محافظات الفيوم والشرقية وقنا وسوهاج، العروة الشتوية منه، الأمر الذي سيؤدى إلى زيادة المعروض منه، وبالتالي انخفاض كبير في سعره خلال الفترة القليلة المقبلة.