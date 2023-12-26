تعرف على أسعار البصل اليوم في الأسواق.. انخفاض 10 جنيهات

شهدت أسعار البصل اليوم تراجعًا ملحوظًا في الأسواق، تزامنًا مع إصدار الحكومة قرارًا بمنع تصدير البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك في ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.

البصل الأبيض جملة يتراوح سعره بين 10 إلى 13 جنيهًا

وقال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة إنَّ أسعار البصل تشهد تراجعًا ملحوظًا، إذ يتراوح سعر البصل الأبيض في الجملة بين 10 إلى 13 جنيهًا، وفي البيع بالتجزئة يباع بنحو 20 جنيهًا، فيما يتراوح سعر البصل الأحمر في البيع بالجملة بين 25 إلى 27 جنيهًا، وفي البيع بالتجزئة يتراوح بين 25 إلى 30 جنيهًا، مقابل 30 جنيها للبصل الأبيض و35 جنيها للبصل الأحمر قبل أسبوع تقريبا، بتراجع بلغت قيمته في المتوسط حوالي 10 جنيهات للكيلو.

زيادة المعروض من البصل الأبيض المقور

وأضاف «نجيب» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ تراجع أسعار البصل يعود إلى زيادة المعروض من البصل الأبيض المقور، والذي أدى إلى زيادة الكميات المعروضة في الأسواق، وهو ما انعكس على انخفاض سعر البصل الأحمر، فضلًا عن قرار الحكومة بمنع تصدير البصل حتى 30 مارس وذلك لضبط أسعار البصل في السوق بعد أن شهدت ارتفاعًا غير مسبوق.

تراجع كبير في أسعار بعض أنواع الخضراوات

وتابع أنَّه فيما يخص أسعار الخضراوات والفاكهة فتشهد استقرارًا ملحوظًا في الأسواق بل وتشهد بعض أنواع الخضراوات تراجعًا كبيرًا في الأسعار من بينها البطاطس والتي تباع بنحو 16 جنيهًا، والطماطم والتي تسجل اليوم نحو 10 جنيهات في البيع بالتجزئة، والباذنجان يباع بنحو 8 جنيهات للكيلو، بالإضافة إلى الفلفل الذى يتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات، مشيرًا إلى أنَّ صادرات مصر من الخضراوات والفاكهة تبلغ نحو 7 ملايين طن سنويًا.