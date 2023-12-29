عاجل.. رسالة من الأهلي لإمام عاشور بعد تصريحاته عقب التتويج بكأس السوبر

وجّه عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى إمام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب تصريحاته الأخيرة عقب فوزه بلقب كأس السوبر المصري على حساب مودرن فيوتشر، وتتويجه بلقبه الأول مع الفريق.

وقال «القيعي» في تصريحات تليفزيونية إلى إمام عاشور: «لا تلتفت لأحد، ولا تشغل بالك، ومن يحبك كثيرا وأكثر من الشامتين، سواء فيك أو في النادي الأهلي».

وأتم رئيس شركة الكرة رسالته قائلًا: «ولو خسرت حتى النهائي سيقولون إنك خسرت من مانشستر سيتي، وستجد بعضهم "بيفك الخط" ويتريق عليك».

إمام عاشور يفوز بلقبه الأول مع الأهلي

وفاز إمام عاشور بلقبه الأول مع الأهلي منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي قادمًا من ميتلاند الدنماركي بعد قيادته للفوز بلقب كأس السوبر المصري على مودرن فيوتشر، بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء الفريقين في نهائي البطولة.

إمام عاشور يوجه رسالة للشامتين

وكان إمام عاشور وجّه رسالة للشامتين عقب نهاية المباراة في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: «مبسوط جدا بأول بطولة بشكر اللاعبين الرجالة والجمهور العظيم.. اتعودت من أول ما دخلت الأهلي لو راحت بطولة ييجي قدامها 10».

وتابع: «رسالتي للشامتين عايزينهم يهدوا شوية أنا كده كده مش متابع ولولا النادي الأهلي به سيستم كنت رديت عليهم.. أنا محقق برونزية العالم وبطولة السوبر خلال أيام معدودة».

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