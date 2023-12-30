عاجل.. الأهلي يعلن مصير تجديد التعاقد مع علي معلول

كشف أحمد حسام عوض عضو شركة الكرة بالنادي الأهلي، عن مصير تجديد التعاقد مع علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في ظل انتهاء عقد اللاعب خلال الفترة المقبلة مع النادي ورحيله بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي.

الأهلي يعلن مصير تجديد التعاقد مع علي معلول

وقال أحمد حسام عوض في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس إن هناك عددا من الأمور تعيق في الوقت الحالي تجديد عقد التعاقد مع علي معلول، وهو ضغط المباريات بالإضافة إلى أكثر من أمر يؤثر على ذلك خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الأمر فني بحت فيما يخص التجديد مع أي لاعب.

عقد علي معلول ينتهي بنهاية الموسم الجاري

وينتهي عقد علي معلول مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي.

ويرغب أكثر من نادٍ في التعاقد مع علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رأسهم نادي الدحيل القطري الذي يرغب في ضم اللاعب مع نهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر.