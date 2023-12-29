عاجل.. كولر يبلغ إدارة الأهلي برحيل نجمي الفريق في يناير

حسم مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مصير الثنائي أحمد عبد القادر وصلاح محسن، لاعبي الفريق لكرة القدم بالنادي، خلال اجتماعه بلجنة التخطيط.

وعلم «الوطن سبورت» أن كولر وافق على رحيل الثنائي أحمد عبد القادر وصلاح محسن عن الأهلي، في موسم الانتقالات الشتوية المقبلة، على سبيل الإعارة، في ظل خروجهما من حساباته في الفترة الأخيرة.

لجنة التخطيط بالأهلي تعقد جلسة مع مارسيل كولر

وعقدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، رئيس اللجنة، وعضوية زكريا ناصف، اجتماعا بعد ظهر اليوم، مع السويسري مارسيل كولر، المدير ‏الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في حضور حسام غالي، عضو مجلس ‏الإدارة، ‏والكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والدكتور خالد الجوادي، القائم بأعمال الترجمة.

وناقش اجتماع لجنة التخطيط مع كولر، احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة، والعمل على توفير كل ‏عناصر ‏النجاح، حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على ‏المستويين المحلي والقاري.‏

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لقب كأس السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه، بعد الفوز على مودرن فيوتشر برباعية مقابل هدفين، في نهائي البطولة التي أقيمت لأول مرة بمشاركة 4 فرق.

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