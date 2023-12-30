تفاصيل أول ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها

أصبح اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب حديث منصات التواصل الاجتماعي، منذ مساء أمس الجمعة، بعدما انتشرت مجموعة من الصور لها، في أول ظهور بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب.

أول ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال

وترجع مجموعة الصور التي انتشرت للفنانة شيرين عبد الوهاب، إلى فيديو كشفت عنه مصممة الأزياء زينة زكي، عبر صفحتها الخاصة على منصة تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت فيه رفقة شيرين، وهي تصفها بملكة الإحساس، قائلة إن هذا يرجع إلى أن إحساسها صادق.

وكان الملفت في الفيديو، ظهور الفنانة شيرين عبد الوهاب بخسارة كبيرة في الوزن، جعلت جمهورها يشيدون بهذا الأمر، ويرحبون بعودتها مجددا.

شيرين عبد الوهاب تنفصل عن شيرين عبد الوهاب

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، أعلنت بشكل رسمي مؤخرا، انفصالها عن الفنان حسام حبيب، باتفاق من الطرفين.

وكانت آخر الأعمال التي طرحتها الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنية «المترو» عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى.