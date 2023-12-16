مفارقة عجيبة حول طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. السر في ديسمبر

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب قصة حب بدأت بالصداقة، وتحوّلت لمعزوفة تغنى بها جمهور الثنائي، بعد زواجهما في منزل العروس، بحضور بعض الأصدقاء والمقربين في أبريل 2018.

خالف زواج شيرين وحسام حبيب كل التوقعات بعدما استمر قرابة الست سنوات، قبل أن تعلن شيرين، انفصالها رسميًا عن حسام للمرة الثالثة، بعد تراكم الخلافات بينهما، التي وصلت للمحاكم والمشاجرات، والتراشق بالألفاظ على وسائل الإعلام، ورغم محاولات الثنائي العودة من جديد، إلا أن الأمر وصل في نهاية المطاف إلى الطلاق الأخير.

الانفصال الأول في 2020

الغريب في علاقة شيرين وحسام حبيب، أنّ الانفصالات بينهما، دائمًا ما تحدث في نهاية العام، وتحديدًا في الشهر الأخير من السنة أو في الأيام الأخيرة من نوفمبر.

في العام 2020 بعد مرور عامين على الزواج، وتحديدًا في نوفمبر، كان الطلاق الأول بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، بعد خلافات بينهما حول إدارة أعمال المطربة الشهيرة.

الانفصال الثاني في 2021

ومن المفارقة العجيبة أن الطلاق الثاني بين شيرين وحسام، حدث ديسمبر 2021، حينما أجرت شيرين عبد الوهاب، مداخلة في برنامج تلفزيوني، تحدثت فيها عن حسام، وأكدت خبر الطلاق، ثمّ طلت على الجمهور بقصة شعر على «الزيرو».

الانفصال الأخير في 2023

أمّا المرة الثالثة لانفصال شيرين عن حسام، فجاءت أيضًا في ديسمبر الجاري، بعدما أعلن العديد من المقربين منها انفصالها بشكل رسمي عن «حبيب» وهو ما أكده شقيقها.