3 نصائح لحماية محصول البسلة من الأمطار الغزيرة.. منها وقف الري

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، في محافظة كفر الشيخ، إن محصول البسلة من المحاصيل التي تجود بها حقول المحافظة، حيث تعطي إنتاجية جيدة، مشيرا إلى أنها من المحاصيل التي تزرع في فصل الشتاء غزير الأمطار.

3 نصائح لحماية محصول البسلة مع غزارة الأمطار

وأوضح وكيل وزارة الزراعة لـ«للوطن»، أن هناك 3 نصائح مهمة يجب أن يتبعها مزارعو البسلة، لحمايته من التلف فس ظل الأمطار الغزيرة، وهي:

- يجب رفع أعواد البسلة علي روافع من حطب القطن، أو خشب، حتى لا تلامس الأرض عن الطرح، وذلك لحمايتها من التلف.

- وقف عمليات الري للبسلة تماماً مع غزارة الأمطار، حتى لا تتعرض للتلف.

- عند حصاد البسلة على فترات يجب قطع الثمار برفق، حتى لا تتأثر الزهور التي لم تتم النضج.

إنتاجية فدان البسلة في كفر الشيح

وأشار «غربية» إلى أن الفدان الواحد من محصول البسلة الخضراء يحقق نحو 6 أطنان لكل فدان منزرع، ويتراوح سعر الكيلو منها بين 18 حتى 22 جنيها، مما يصب في مصلحة قطاع كبير من المزارعين.