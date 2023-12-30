تحرير 40 محضرا في حملات على المخابز البلدية بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، عدة حملات تموينية على المخابز البلدية أسفرت عن ضبط مخبز في شبراخيت قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 33 جراما للرغيف الواحد، وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة 3 أشهر، و5 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن، وضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

تحرير محاضر لمخابز مخالفة

كما تم تحرير 11 محضرا لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف.

وفي كفر الدوار تم ضبط 15 مخبزا لإنتاجها خبز ناقص الوزن، ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

ضبط الأسواق والمخابز

تأتي الحملات التموينية تنفيذا لتوجيهات نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات و الأوزان، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.