الجامعات: لا صحة لإجراء امتحانات بمختلف الكليات خلال فترة أعياد الميلاد المجيد

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، مراعاة فترة أعياد الميلاد للأخوة الأقباط، عند وضع جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024، موضحين أنه جرى استبعاد أيام الامتحانات من يوم 6 يناير حتى 8 يناير، لتزامن الامتحانات في تلك الفترة مع أعياد الميلاد المجيد، مؤكدين أن التجهيزات الخاصة بالامتحانات جرى الانتهاء منها.

امتحانات الجامعات 2023

قال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إن هناك عددًا من الكليات ذات الكثافة العالية بدأت امتحانات الترم الأول وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، موضحًا أنه جرى تأكيد ضرورة مراعاة فترة أعياد الميلاد في أن تكون الفترة من 6 يناير لـ8 يناير ولمدة 3 أيام دون امتحانات لأي كلية.

وقال الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن امتحانات الترم الأول منتظمة بأعداد من الكليات، لافتًا إلى أن الجامعة مٌلتزمة بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.