قانوني يكشف عن 6 حالات يحق فيها للمواطن الجمع بين أكثر من معاش

قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن المعاشات من الأمور التي تهم العديد من المواطنين، وعمل قانون للتأمينات الاجتماعية لتنظيم عملية الصرف، بما يضمن حق كل مواطن في التأمين، وفقًا لبعض الشروط والضوابط.

حالات الجمع بين أكثر من معاش

ومن الأمور التي يتساءل عنها المواطنون حول مسألة المعاشات، هي إمكانية الجمع بين أكثر من معاش، وأوضح الحديدي في تصريح خاص لـ«الوطن» أن قانون التأمينات الاجتماعية، الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، حدد عدد من الحالات يُسمح فيها للمؤمن عليه أن يجمع بين أكثر من معاش، أو يجمع بين المعاش والدخل، وذلك تحديدا للأشخاص المستحقة للمعاش في حالة وفاة صاحبه والمؤمن عليه، مثل: «الأرملة، الأخوة، الأخوات، الأبناء، والوالدين».

أما عن الحالات التي أتاح فيها قانون التأمينات والمعاشات الجمع بين أكثر من معاش، هم 6 حالات، في مقدمتهم أن يتم الجمع بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار، والحالة الثانية هي أن يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

الجمع بين المعاش والدخل للأرمل والأرملة

وأضاف الحديدي، أنه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، يحق للأرملة أن تجمع بين معاشها عن زوجها ومعاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما أنه يحق لها الجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل وذلك يكون دون حدود، وهذا الأمر أيضا يسير على الأرمل.