أسماء 15 لاعبا يحجزون مقعدا في قائمة منتخب مصر النهائية.. عاجل

حجز 15 لاعبا مقاعدهم في قائمة منتخب مصر النهائية بكأس الأمم الأفريقية، وذلك قبل ساعات من إعلان البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، القائمة التي تضم 27 لاعبا للنسخة المقبلة من الـ«كان» والتي ينافس فيها المنتخب الوطني بالمجموعة الثانية رفقة غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

وقبل ساعات من إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر، فإن هناك 15 لاعبا ضمنوا التواجد بشكل رسمي مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية.

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