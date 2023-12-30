رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

أسماء 15 لاعبا يحجزون مقعدا في قائمة منتخب مصر النهائية.. عاجل

كتب:

أحمد أبوالليل
12:06 م | السبت 30 ديسمبر 2023
فيتوريا مدرب منتخب مصر

فيتوريا مدرب منتخب مصر

حجز 15 لاعبا مقاعدهم في قائمة منتخب مصر النهائية بكأس الأمم الأفريقية، وذلك قبل ساعات من إعلان البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، القائمة التي تضم 27 لاعبا للنسخة المقبلة من الـ«كان» والتي ينافس فيها المنتخب الوطني بالمجموعة الثانية رفقة غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

وقبل ساعات من إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر، فإن هناك 15 لاعبا ضمنوا التواجد بشكل رسمي مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية.

لمعرفة تفاصيل الخبر وأسماء اللاعبين الـ15 اضغط هنا

اقرأ المزيد:

«الشباب والرياضة» تستقبل بعثة منتخب مصر للكرة الشاطئية في مطار القاهرة

منتخب طالبات مصر للجامعات يفوز بالمركز الثاني في بطولة كأس العالم لكرة القدم

أكثر من 20 لاعبا خارج قائمة منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا بأمر «كاف»

عاجل.. فيتوريا يطيح بـ28 لاعبا من قائمة منتخب مصر النهائية
بقلم أحمد أبوالليل