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ضبط 4 متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل حظيرة مواشي في الجيزة

كتب:

محمد بركات
12:56 م | السبت 30 ديسمبر 2023
ضبط متهمين.. تعبيرية

ضبط متهمين.. تعبيرية

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن قيام (3 أشخاص «لأحدهم معلومات جنائية» وسيدة) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بحظيرة ماشية مملوكة لأحد المتهمين، كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم وعُثر داخل المزرعة على حفرة «بداخلها مياه جوفية» وكذا ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر، وبحوزة السيدة (كمية من البخور، أوراق مدون عليها عبارات غير مفهومة).

بمواجهتهم قرر مالك المزرعة بقيامه بالاستعانة بباقي المتهمين للحفر والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وأيد باقي المتهمين أقواله، وقررت السيدة بقيامها بالنصب على راغبي التنقيب عن الآثار عن طريق إيهامهم بقدرتها على الدجل والشعوذة وتحديد مكان الآثار.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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