ضبط مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه بالشرقية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة في محافظة الشرقية.

جهود وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات

جاء ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات. فقد جرى ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير، وبحوزته 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام، و3 كيلو جرام لمخدر الهيروين، وبندقية آلية، و3 بنادق خرطوش، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

كما جرى ضبط سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، وبحوزتها 240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام، و10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطها الإجرامي.

كما جرى ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة أبوكبير، وبحوزته 4000 قرص مخدر لعقار "تامول"، ودراجة نارية "بدون لوحات"، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

إلى جانب ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة أبوكبير، وبحوزته 1500 قرص مخدر لعقار "تامول"، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة والأقراص بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد والأقراص المخدرة المضبوطة بـ (6,270,000) ستة مليون ومائتان وسبعون ألف جنيه تقريبًا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.