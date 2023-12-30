«شلبي»: استكمال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة الرئاسية الجديدة

قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي، لا بد أن تشهد توسعا أكثر في الملف الحقوقي واستكمال ما تم فيه من إنجازات، ومن أهم الخطوات هي استكمال تفعيل استحقاقات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة ما يتصل بأولوية إقرار البرلمان لمشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية.

استكمال الحوار الوطني

وأوضح في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن استكمال جلسات الحوار الوطني واحدا من الخطوات الإيجابية التي ينتظرها المجتمع المصري، خاصة بعد أثر مخرجاته في المرحلة الأولى والتي كان من أهمها الاستمرار في الإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية.

الانتخابات المحلية

ولفت رئيس العربية لحقوق الإنسان إلى أن المرحلة الرئاسية الجديدة لابد أن تشهد استكمال لتطبيق بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة ما توافقت عليه الاستراتيجة مع مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وأشار إلى أن المجتمع المصري في انتظار إجراء الانتخابات المحلية، والتي سيكون لها أثر مهم على ضخ دماء جديدة في الحياة السياسية والحزبية المصرية، وتعزيز الجهود نحو استكمال الإصلاح السياسي المنشود، وتطبيق التحول إلى اللامركزية بموجب الدستور.