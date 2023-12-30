أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية في الشرقية.. شوارع تجارية ومحلات «بالة»

يلجأ المواطنون في محافظة الشرقية في هذا التوقيت من كل عام إلى البحث عن أرخص أماكن لبيع الملابس الشتوية، للحصول عليها بأسعار مخفضة، سواء في الشوارع التجارية والمحال الكبيرة التي تقدم خصومات كبيرة للمستهلكين في المواسم.

أرخص أماكن لبيع الملابس الشتوية في الشرقية

وقال هاني السيد، عضو بالغرفة التجارية في محافظة الشرقية، لـ«الوطن»، إنه توجد أماكن عديدة لبيع الملابس الشتوية بأسعار مخفضة في الزقازيق، وكذلك المدن والمراكز الحيوية مثل منيا القمح، وأبو كبير، وبلبيس، وفاقوس، والصالحية، والحسينية، لتوفير احتياجات المستهلكين بأسعار تتناسب مع دخولهم المادية.

وأوضح «السيد»، أن أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية في الشرقية تتضمن أماكن بيع ملابس البالة والاستوكات التي انتشرت كثيرا في السنوات القليلة الماضية، نظرا لأنها توفر احتياج المستهلك بجودة عالية وأسعار مخفضة، ويلجأ إليها المستهلك كونها أرخص سعر من بديلتها في محلات الملابس.

وأشار إلى عدد من أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية في الشرقية، وأبرزها الشوارع التجارية المعروفة بالمدن، مثل شارع البوستة التجاري الذي يضم كل الاحتياجات من ملابس الشتاء والأحذية والأطعمة واحتياجات المنزل وكل ما يرغبه المواطن يجده في هذا الشارع.

ولفت إلى وجود أرخص أماكن لبيع ملابس الشتاء في فاقوس، مثل شارع الدروس، وشارعي القيثارية ومارينا في بلبيس، وكذلك الشوارع التجارية المعروفة بتخفيض أسعار الملابس بمحلاتها وشوارعها، وتتراوح الأسعار من 50 حتى 300 جنيه لقطعة ملابس الشتاء.

محلات البالة أرخص أماكن بيع ملابس الشتاء

ولفت «السيد» إلى انتشار محلات الاستوك والبالة في المدن المختلفة بالشرقية، حيث توفر خامات جيدة وبراندات مستوردة يرغبها المستهلك وبأسعار مخفضة، مشيرا إلى أن ملابس البالة تباع إما بالقطعة أو تباع بالكيلو الذي يبدأ بسعر 450 جنيها.

وأشار «السيد» إلى أن شارع البوستة بمدينة الزقازيق يضم محلات عديدة تعد من أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية، وتبدأ الأسعار من 50 جنيها حتى 300 جنيه، لافتا إلى إمكانية شراء ملابس الأطفال، الشباب من الجنسين، الرجال والنساء بأسعار مخفضة مقارنة بالمحلات التجارية مرتفعة الأسعار.

وأوضح «السيد»، أن بعض المولات التجارية الكبيرة لبراندات عالمية قد تخصص بيع ملابس بأسعار مخفضة تصل 50% في المواسم أو في فترة ما قبل انتهاء الموسم، مشيرا إلى أن كثيرين يقومون بشرائها وارتدائها قبل انتهاء الموسم أو حتى الاحتفاظ بها لشتاء العام المقبل.