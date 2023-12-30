بأمر القانون.. عقوبات رادعة حال استخدام غير الأقارب لسيارات ذوي الإعاقة

توفر الدولة المصرية سيارات مخصصة لذوي الإعاقة، بهدف التخفيف عليهم ودعمهم، ويحدد قانون المرور الأشخاص الذين لهم الحق في قيادة هذه السيارة، وهم: الشخص المعاق بنفسه، أو أحد أقرانه الذين حددهم القانون، وهم: الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الإخوة والأخوات في حال عدم وجود أقارب من الدرجة الأولى.

سحب الرخصة وغرامة 28 ألف جنيه

وقال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هناك عدد من العقوبات القانونية التي يجري تطبيقها إذا قاد أحد الأصحاء أو غير الذين سمح لهم القانون، سيارة من سيارات ذوي الإعاقة، وذلك بهدف حمايتهم، مشيرا إلى أن العقوبة تكون سحب رخصتي السيارة والسائق، وتصل لتوقيع غرامات مالية وفقا لقانون المرور، وتصل الغرامة إلى 28 ألف جنيه.

الحصول على سيارة ذوي الإعاقة

يذكر أن الحصول على سيارة ذوي الإعاقة يتم من خلال تقديم بعض الأوراق، التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي:

- صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- تقديم رخصة القيادة.

- تقارير طبية تحدد نوع ونسبة الإعاقة.

- تقرير من المجلس الأعلى للإعاقة مذكور فيه نسبة الإعاقة.

- تقديم تقرير الشؤون الاجتماعية، الذي يشمل قدرة المواطن المالية للإنفاق على السيارة.