زيارات شيخ الأزهر إلى الخارج 2023.. افتتاح المؤتمر الدولي للسلام

شهد عام 2023 زيارات مهمة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومن أهمها جولته في العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي للسلام، الذي تنظمه جمعية «سانت إيجيديو» في الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر، وخلال السطور القادمة سنرصد تفاصيل لقاءات شيخ الأزهر في برلين بالقادة والمسئولين المهتمين بمجال الحوار بين الأديان وقضايا السلام.

لقاء الإمام بوفد من ممثلي المجتمعات المسلمة في ألمانيا

استهل الإمام الأكبر زيارته إلى برلين بلقاء وفد من ممثلي المجتمعات المسلمة في ألمانيا، حيث بحث معهم أهم القضايا التي تواجه المسلمين في ألمانيا وسبل دعم الأزهر العلمي والدعوي لهم، وتدريب الأئمة في أكاديمية الأزهر العالمية للوعاظ، على يد نخبة من كبار أساتذة الأزهر وعلمائه؛ ليناسب طبيعة المجتمع الألماني.

لقاء الإمام بالسيد محمود فرزندة

التقى الإمام الأكبر بالسيد محمود فرزندة، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وأكد فضيلته خلال اللقاء أن حال المسلمين من فرقة يرجع إلى نزعات حذر منها القرآن الكريم في قوله تعالى «ولا تنازعوا فتفشلوا»، وقد أدى هذا التنازع إلى تشقق الصف الإسلامي، من جانبه، أعرب السفير الإيراني عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، مشيرًا إلى أن إيران تؤمن بقوة الأزهر وقدرته على توحيد المسلمين.

لقاء أحمد الطيب برئيس ألمانيا

بحث الإمام الأكبر مع السيد الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، رئيس الجمهوريَّة الألمانيَّة، سُبُل مكافحة تزايد وتيرة الإسلاموفوبيا في أوروبا، والتَّصدي للإساءة للمقدسات الدينيَّة وظاهرة العداء للإسلام والمسلمين، وأشار أحمد الطيب إلى أنَّ الأزهرلا يفرق في ذلك بين المقدسات الإسلامية أو مقدسات الأديان الأخرى، من جانبه، أعرب الرئيس الألماني عن شديد ترحابه بشيخ الأزهر في ألمانيا.

رسائل الإمام في «اللقاء الدولي من أجل السلام»

افتتح الدكتور أحمد الطيب، «اللقاء الدولي من أجل السلام» بعزاء شعب المملكة المغربية في ضحايا الزلزال المدمرالذي فطر قلوب الجميع؛ سائلا المولى -عز وجل!- أن يتغمد الضحايا بواسع مغفرته ورحمته، وأعرب عن تقديره لكل المؤسسات المعنيَّة بحماية الأطفال وصيانة حقوقهم، مصرحًا: «من حق الطفل أن ينشأ في فطرة سليمة بين أب رجل وامرأة أنثى، إلا أن التوجُّه العالمي الجديد يحاول تخريب النظرة الفطرية للزواج وهدم نظام الأسرة».