شيخ الأزهر والبابا في مقدمة الصفوف: «ارسم مستقبل بلدك»

شارك قيادات المؤسسات الدينية فى الانتخابات الرئاسية، داعين الشعب المصرى للمشاركة الإيجابية والفعالة فى التصويت بالانتخابات، موضحين أنها واجب وطنى وواجب أخلاقى.

«الطيب»: واجبٌ وطني وأخلاقي

وأدلى الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بصوته الانتخابى بلجنة الشهيد مصطفى يسرى أبوعميرة، بمصر الجديدة، مؤكداً أن المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى واجبٌ وطنى من أجل رسم مستقبل وطننا الحبيب مصر.

وقال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى تصريحات له عقب الإدلاء بصوته، إنه على الشعب أن يتحمل أمانة اختيار قائد ورئيس لوطنه، وإن الاستحقاق الرئاسى مهم فى تاريخ مصر، ينبغى أن نشارك فيه بإيجابية من أجل صلاح البلاد والعباد. فيما أوضح د. على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن الانتخابات الرئاسية تأتى فى مرحلة مهمة فى عمر مصر، وعلى الشعب أن يشارك ويقول رأيه كما يشاء، وأنّ «المشاركة أول خطوة؛ إذا صحت صح الطريق كله، وإذا فرّطنا فيها حدث خلل كبير، لذا أدعو الشعب كله للمشاركة ولأن يعبر عن رأيه كى نستمر فى بناء الوطن». وأدلى السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، بصوته بالقاهرة، مؤكداً أن الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع يعبّر عن الصورة الحضارية لمصر وقوة تماسكها، ويُظهر للعالم أجمع مدى إدراك الشعب المصرى لأهمية تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، داعياً المولى عز وجل أن يكون هذا العرس الديمقراطى معبراً عن إرادة المصريين.

«تواضروس»: مشاركتنا في الانتخابات تعبير عن المواطنة والوفاء

وأدلى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بصوته فى الانتخابات الرئاسية، بلجنة مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل. وأكد فى تصريحات لوكالات الأنباء ووسائل الإعلام، أن المشاركة فى أى انتخابات هى تعبير عن المواطنة، قائلاً: «وكما يتعب المسئولون فى كل موقع من أجل الشعب، فإنه على المواطنين أن يردوا على هذا الجهد بالمشاركة بإيجابية من أجل بناء الوطن، فالمشاركة تُعد تعبيراً عن الوفاء، حيث نشترك معاً فى عمل واحد». وشدد البابا على ضرورة مشاركة جميع المواطنين، دون استثناء، فى العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم كحق دستورى أصيل، حيث إن عملية الاختيار حرية ومسئولية أمام التاريخ وأمام العالم كله. ودعا البابا كافة المصريين شباباً وكباراً إلى الحرص على المشاركة. وعن موقف الكنيسة قال البابا: «الكنيسة تشارك باعتبارها جزءاً من الوطن، لذا فإنها يجب أن تشارك بإيجابية مع باقى الكيانات الوطنية».

فيما أكد القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، على أهمية دور المواطن فى المشاركة الفعّالة، مُشيراً إلى الإيجابيات الكبيرة التى تأتى من هذه المشاركة ودورها الحيوى فى بناء مستقبل بلادنا الغالية مصر.