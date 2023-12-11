شقيق شيخ الأزهر والعائلة يدلون بأصواتهم في الانتخابات بالأقصر

شارك الشيخ محمد الطيب، الشقيق الأكبر للإمام الأكبر للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الاثنين، وعدد من أبناء العائلة من ساحة الطيب، في الانتخابات الرئاسية في بلدتهم التابعة لمركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، وبرفقته ابنه الشيخ أحمد محمد الطيب.

أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأكد «الطيب» أن المشاركة تأتي للتأكيد على أهمية وقيمة المشاركة الوطنية في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، لما تمثله من واجب ديني ووطني، للعبور بالوطن إلى بر الأمان ومواصلة مسيرة العطاء والتنمية التي تشهدها البلاد.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024، 4 مرشحين هم المرشح عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

179 لجنة فرعية في الأقصر

وتضم محافظة الأقصر 179 لجنة انتخابية فرعية، موزعة على مدن ومراكز المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 886 ألف ناخب وناخبة.