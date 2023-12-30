سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 30-12-2023، في البنك المركزي المصري، 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء، وتشهد أسعار الدولار في البنوك حالة من الثبات خلال الشهور الماضية مع توقعات باستمرار حالة الثبات خلال الربع الأول من عام 2024.

سعر الدولار اليوم

«الوطن» ترصد سعر الدولار اليوم السبت 30-12-2023، في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وفقًا للمنصات الرسمية للبنوك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، اليوم السبت 30-12-2023، نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 30-12-2023، في بنك أبوظبي الإسلامي، 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت في البنك التجاري الدولي CIB، للبيع 30.95 جنيه، و30.85 جنيه للشراء.