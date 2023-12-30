سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 30-12-2023 في البنوك.. مستقر

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، عن استقرار سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 30-12-2023 في البنوك، مشيرا إلى أن متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري سجل 39.37 جنيه للشراء، و39.52 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 30-12-2023 في البنوك، والذي جاء كما يلي:

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

- يبلغ سعر الجنيه الإسترليني في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 8.40 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي

- وصل سعر الجنيه الإسترليني في بداية التعاملات الصباحية داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 8.42 جنيه للبيع، أما سعر الشراء فبلغ 8.41 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني في ميد بنك

- كما يسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم داخل ميد بنك 8.43 جينه للبيع، و8.27 جنيه للشراء.