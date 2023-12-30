«السياحة»: تشغيل 5443 غرفة فندقية جديدة خلال النصف الثاني من 2023

قالت وزارة السياحة والآثار، إنّه في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة نحو تعزيز التحول الرقمي والميكنة الشاملة لكل الخدمات التي تقدمها للجمهور وللقطاع السياحي، وتسهيلاً وتيسيراً على المستثمرين بما يساهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار السياحي لاسيما في مجال الفنادق، فقد قامت وزارة السياحة خلال النصف الثاني من العام الجاري بإصدار 969 ترخيصا مُميكنا لمنشآت فندقية، كما تم إضافة وتشغيل 5443 غرفة فندقية جديدة للطاقة الحالية في مصر.

وأضاف محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، أن هذه التراخيص المُميكنة تنوعت ما بين 704 تراخيص تشغيل لمنشآت فندقية، و262 ترخيصا لمدير منشأة فندقية، و3 تراخيص لشركات إدارة فندقية، مشيراً إلى أنه يتم الحصول علي هذه التراخيص من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

زيادة في حجم الطاقة الفندقية الحالية في مصر

وأكد رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، أن العام الجاري شهد زيادة في حجم الطاقة الفندقية الحالية في مصر حيث تم إضافة وتشغيل 5443 غرفة فندقية ما بين إقامة منشآت فندقية جديدة وتنفيذ توسعات في منشآت قائمة بالفعل، في عدد من المحافظات والمدن السياحية منها «جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح، والساحل الشمالي، وسيوة والأقصر، وأسوان، وبورسعيد، والعين السخنة، والمنيا»، لافتاً إلى أنّ هذه الزيادة في الطاقة الفندقية تضمنت أيضاً إحلال وتجديد عدد 4 فنادق عائمة لتكون جاهزة لاستقبال السائحين خلال الموسم السياحي الشتوي.

مراجعة الاشتراطات والمواصفات الفندقية

وأوضح أنه تم دفع عدد من اللجان لهذه المنشآت قبل استصدار القرارات اللازمة لتشغيلها، وذلك لمراجعة كافة الاشتراطات والمواصفات الفندقية والتأكد من استيفائها لها وفقًا لمعايير تصنيف المنشآت الفندقية HC.