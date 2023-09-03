وفد مصري بالصين يعرض جهود الدولة في المدن السياحية والتراثية

شارك اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، في فعاليات الجلسة التمهيدية لمنتدى رؤساء البلديات الدولي حول السياحة والمدن المستدامة والذى سيعقد خلال الفترة من 4- 6 سبتمبر الجاري تحت عنوان «اكتشاف قوة دافعة جديدة وتعزيز استدامة المدن السياحية» بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الحكومات المحلية من مختلف دول العالم وعدد من ممثلى المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

المنتدى منصة مهمة لتعزيز الحوار بين رؤساء الحكومات

ويشارك محافظ القاهرة في المنتدى ضمن وفد مصر الذي يترأسه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ويضم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

ويمثل المنتدى منصة مهمة لتعزيز الحوار بين رؤساء الحكومات المحلية للتغلب على التحديات العالمية المشتركة التى تعرقل عملية تعزيز التنمية المستدامة للسياحة العالمية، ويهدف إلى إنشاء منصة عالمية للحوار بين رؤساء الحكومات المحلية والمحافظين ورؤساء البلديات والمسؤولين من مختلف المدن السياحية بالعالم حول التنمية المشتركة للسياحة الدولية والمدن السياحة ومواجهة التحديات المشتركة واستكشاف حلول مستدامة جديدة لتطوير السياحة وتطوير الإدارة المحلية للعناية بالمواقع السياحية.

جهود السياحة

ويستعرض الوفد المصري، خلال المنتدى، جهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الاهتمام بالمدن السياحية والتراثية وتطوير البنية التحتية اللازمة لإطلاق طاقات المدن وتعزيز قدراتها السياحية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من التراث الطبيعي والثقافي في جميع المدن السياحية المصرية لتحقيق أهداف السياحة المستدامة المتعلقة بتعزيز الجدوى الاقتصادية.