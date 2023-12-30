في ذكرى إعدامه.. علاقة صدام حسين بالمصريين «حب وصداقة» لم ينهها الزمن

تحل اليوم، 30 من شهر ديسمبر، ذكرى إعدام الرئيس العراقي صدام حسين، بعد اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وحظيت فترة إقامته في مصر بكثير من «الحكايات»، التي وثَّقت ارتباطه بالمصريين، ظلت هذه القصص تتداول على نطاق واسع، يحكيها من عاصروا «صدام» لمن لم تتسنَ لهم فرصة رؤيته، ورغم مرور السنين واختلاف الأزمان، لم تصبح طي النسيان، بل أعادتها مواقع التواصل الاجتماعي إلى الواجهة.

صدام حسين، حُكم عليه بالإعدام شنقًا، عقب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وجرى تنفيذ الحكم في صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 30 ديسمبر عام 2006.

صدام حسين عاش في مصر خلال ستينيات القرن الماضي

عاش الرئيس العراقي صدام حسين، في مصر، خلال فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وعاد إلى العراق عام 1963، وكان حينها لاجئًا سياسيًا، واتخذ من شقة صغيرة بشارع سليمان جوهر في حي الدقي مسكنا له، وأهم الصداقات التي ارتبط بها «صدام» كانت مع حارس العقار الذي عاش فيه.

صدام حسين مع حارس عقار الدقي

الروايات عن الرئيس العراقي الراحل لا نهاية لها، وخلال حوار تليفزيوني سابق للدكتور مصطفى الفقي، قال إن صدام حسين كان له صداقات قوية مع بعض المصريين بحي الدقي، كما كان يقترض الأموال من حارس العقار حين يكون في حاجة إليها، وبعد أن اعتلى «صدام» السلطة في العراق، وعند زيارته إلى مصر أوائل الألفية، لم ينسَ بواب العقار وأصدقاءه، وقرر إرسال بعض معاونيه لهم وقدموا لهم مبالغ مالية طائلة.

وكان لصدام حسين أيضًا علاقة قوية بصيدلية بشارع التحرير، وكان أحد رواد مقهى شهير بالدقي اسمه «إنديانا»، ومطعم كباب بشارع التحرير، وصداقات متنوعة مع أصدقاء مصريين، وفي ذكرى وفاته، استعادت «الوطن»، روايات صدام حسين، وحاولت تقفي أثر الفترة التي قضاها في مصر.

شارع سليمان جوهر.. هنا عاش صدام حسين

ذهبنا إلى شارع سليمان جوهر، وسألنا العديد من السكان، فكانت المفاجأة أن كثيرًا منهم لا يعرفون أن الرئيس العراقي الراحل عاش هنا في أحد الأيام، لكن واحدًا من كبار السن، أكد أن «صدام» عاش هنا خلال فترة الستينيات من القرن الماضي، لكن العقار الذي عاش فيها تعرض للهدم منذ سنوات طويلة، وهو ما يؤكد الفجوة الزمنية بين الفترة التي عاشها صدام حسين في مصر، والوقت الحالي.

ذهبنا إلى مقهى «إنديانا»، الذي اتخذه «صدام» مكانًا للقراءة والحديث مع أصدقائه، لكن صاحب المقهى والعاملين به لا يعرفون أي تفاصيل عن حياة الرئيس العراقي في الدقي، والفترة التي كانت فيها زبونًا دائمًا للمكان.

سفير عراقي سابق: صدام حسين كان لاجئًا سياسيًا يتقاضى راتبا من الحكومة المصرية

السفير فهمي القيسي، السفير العراقي لدى مصر خلال الفترة من عام 1993 إلى عام 1998، تحدث لـ«الوطن»، عن فترة الرئيس العراقي في مصر، قائلًا إنه عاش في حي الدقي وأكمل دراسته الثانوية في مصر، ثم درس لمدة 3 سنوات في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وعند ثورة الثامن من فبراير عام 1963 في العراق، عاد إلى وطنه.

كان لدى صدام حسين علاقات عديدة خلال فترة إقامته في القاهرة، منها علاقة صداقة مع إحدى الصيدليات بشارع التحرير، وكان يتردد على صديقه بها ويتناول مع الشاي والقهوة باستمرار، وأشار السفير العراقي الأسبق إلى أن «صدام» كان لاجئًا سياسيًا يتقاضى راتبا من الحكومة المصرية، كانت أسرته ترسل له الأموال، فالمصريون كان له إخوة وأصدقاء.

موقف طريف بين معاوني صدام حسين وحارس العقار

الدكتور عبدالكريم الوزان، رئيس الجامعة الآفروأسيوية، أوضح أن خلال إحدى المرات التي زار فيها صدام حسين مصر، أرسل مبلغا وقدره 10 آلاف دولار إلى حارس العقار، وهو أقرب المصريين إلى قلبه، وكانت حينها مبلغًا كبيرًا، وقص «الوزان» موقفًا طريفًا وقع بين معاوني «صدام» وحارس العقار: «لما ذهبوا إلى حارس العقار وجدوه كبيرا في السن وضعُف سمعه وبصره، وحدثوه عن صدام حسين وأرسلوا له الظرف به الأموال، قال حارس العقار لهم هو صدام حسين وجد شغل أخيرًا، فضحكوا وأخبروه أن صدام حسين هو رئيس جمهورية العراق».

صدام حسين: كل مَن يؤذي مصريا كأنه يؤذيني

ارتباط صدام حسين بالمصريين لم يتوقف عند هذه الروايات وفقط، بل في إحدى المرات، اشتكى إليه مواطن مصري يعيش في العراق، وخلال إحدى الجلسات، قال: «كل مَن يؤذي مصريا، كأنه يؤذي صدام حسين»، بحسب «الوزان».