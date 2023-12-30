«الإدارية العليا» تؤيد سحب رخصة سلاح ناري من مواطن بتهمة ترهيب الأشخاص

رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من أحد المواطنين في الإسكندرية، والذي طالب فيه بوقف قرار وزارة الداخلية والمتضمن سحب رخصة مسدسه الناري ماركة زاور ألماني الصنع، وأيدت المحكمة حكم أول درجة والمتضمن سحب رخصة السلاح من المواطن المذكور.

قالت المحكمة، إنّ الثابت من الأوراق أنّ المواطن كان مرخصًا له من مديرية أمن الإسكندرية بحمل سلاح ناري، مسدس ماركة زاور ألماني الصنع عيار9م بغرض الدفاع عن النفس.

قرار إلغاء الترخيص

وأضافت المحكمة، وصدر القرار المطعون فيه من مدير أمن الإسكندرية بإلغاء الترخيص حفاظا على الأمن العام، بسبب مخالفة الطاعن لشروط الترخيص لقيامه بالتشاجر مع المواطنين بأحد المقاهي مشهرًا السلاح للتهديد والترهيب حيث تم ضبطه وعرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

استعمال السلاح في المشاجرة

وقيدت ضده قضية بسبب استعمال السلاح في المشاجرة مع الغير والتهديد والترهيب مشهرا السلاح في التشاجر، وهو بذلك لا تتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح، ما يُعد معه هذا السبب كافٍ بذاته لإلغاء الترخيص للمواطن المذكور.